Stiefschwester Alice Weidel

ANDERERSEITS könnte das für die einigermaßen zielstrebig auf Regierungsverantwortung zustrebende FPÖ auch ein zweischneidiges Schwert sein. Die Titulierung der AfD als „Schwesterpartei“ impliziert nämlich im landläufigen Verständnis auch weitgehende Übereinstimmung bei den politischen Zielen. Und da hat Weidel in ihrem Wiener Interview mit der Forderung nach einem Austritt aus dem Euro- wie auch aus dem Schengenraum faktisch den „Dexit“ – und damit wohl das faktische Ende der europäischen Integration – in den Raum gestellt. Und genau das hat die FPÖ weder programmatisch noch in ihrer realen Politik jemals angestrebt.