„Unglaublich!“ Pure Ekstase nach Wunder von Linz

Ein Schnitzer und ein schnelles Ljubicic-Tor als Wende

Das 1:1 durch Moses Usor nach einem schweren Celtic-Schnitzer brachte die Athletiker aber wieder in die Partie. „In der Pause haben wir gesagt, das Spiel verlieren wir heute nicht“, so der Erfolgstrainer, für den das schnelle Tor nach dem Seitenwechsel durch Robert Ljubicic ein Gamechanger war. „Nach dem 2:1 haben sie großartig gespielt, Celtic war nicht mehr vorhanden. Das 4:1 ist dann irgendwo erzwungen, weil sie (die Schotten, Anm.) stehend k.o. waren.“ Durch das 4:1 nach der regulären Spielzeit gab es einen 30-minütigen Nachschlag. „In der Verlängerung war mir bewusst, dass meine Truppe an dem Tag besser war. Diese Leistung war für mich unglaublich, ich bin richtig stolz“, sagte Kühbauer.