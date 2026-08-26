Werden Sie die Burgherren-Familie der Rosenburg!

Einen Tag lang Burgherren sein

Für eine Familie wird der 3. Oktober dabei zu einem ganz besonderen Erlebnis: Gemeinsam mit der Rosenburg suchen wir die „Krone“-Burgherren-Familie 2026. Bis zu sechs Familienmitglieder dürfen an diesem Tag nicht nur hinter die historischen Mauern blicken, sondern werden selbst Teil des Geschehens. Die Gewinnerfamilie wird auf der Rosenburg offiziell begrüßt und darf gemeinsam mit der Familie Hoyos zu Mittag essen. Dazu gibt es ein persönliches Meet & Greet mit den Schlossherren sowie eine Führung durch das Schlossmuseum.