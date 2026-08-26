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Werden Sie die Burgherren-Familie der Rosenburg!

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26.08.2026 05:00
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Einmal selbst Burgherr oder Burgfräulein sein? Die „Krone“ macht es möglich! Beim großen Ritterturnier auf der Rosenburg suchen wir am 3. Oktober eine ganz besondere „Krone“-Burgherren-Familie. Auf die Gewinner warten ein fürstliches Mittagessen mit der Familie Hoyos, Ehrenplätze beim Turnier und jede Menge mittelalterliche Abenteuer.

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Wenn Ritter hoch zu Ross ihre Schwerter kreuzen, Gaukler für Unterhaltung sorgen und sich die historische Rosenburg in eine Welt voller Mythen und Legenden verwandelt, ist wieder Ritterturnier-Zeit im Waldviertel. Am 3. und 4. sowie am 10. und 11. Oktober steht der Turnierhof ganz im Zeichen des großen EXCALIBUR-Spektakels. Im Mittelpunkt steht ein spektakulärer Schaukampf zwischen Gut und Böse – ergänzt durch Pferdedressuren, Akrobatik und Bogenschießen.

Mittelalter zum Anfassen
Das EXCALIBUR-Ritterturnier verwandelt die Rosenburg an mehreren Oktober-Wochenenden in ein „Tor in eine andere Zeit“. Neben Rittern und ihren Pferden sorgen Elfen, Nymphen, Schildmaiden und Merlin für mittelalterliche Stimmung. Für Kinder gibt es zudem eine Knappen-Schule, in der sich der Nachwuchs zum Ritter oder Burgfräulein ausbilden lassen kann.

(Bild: R.Wagenhofer/lichtstark.com)
(Bild: lichtstark)

Einen Tag lang Burgherren sein
Für eine Familie wird der 3. Oktober dabei zu einem ganz besonderen Erlebnis: Gemeinsam mit der Rosenburg suchen wir die „Krone“-Burgherren-Familie 2026. Bis zu sechs Familienmitglieder dürfen an diesem Tag nicht nur hinter die historischen Mauern blicken, sondern werden selbst Teil des Geschehens. Die Gewinnerfamilie wird auf der Rosenburg offiziell begrüßt und darf gemeinsam mit der Familie Hoyos zu Mittag essen. Dazu gibt es ein persönliches Meet & Greet mit den Schlossherren sowie eine Führung durch das Schlossmuseum.

(Bild: R.Wagenhofer/lichtstark.com)

Das große Highlight wartet anschließend beim Ritterturnier: Die Familie erhält Ehrenplätze und wird sogar in den Ablauf des mittelalterlichen Spektakels eingebunden – etwa bei der offiziellen Begrüßung oder direkt am Thron während des Turniers. Krone Bonus Card Besitzer erhalten durch Vorweisen einer gültigen „Krone“-Bonuscard an der Kassa eine -20% Ticketermäßigung pro Bonuscardbesitzer gültig Weitere Infos und Tickets finden Sie unter www.rosenburg.at.

Das gewinnt die „Krone“-Burgherren-Familie

Auf die Gewinnerfamilie mit bis zu sechs Personen wartet ein exklusives Gesamtpaket:

  • Eintritt zum Ritterturnier für die gesamte Familie
  • Mittagessen inklusive Getränke mit der Familie Hoyos
  • Meet & Greet mit den Schlossherren
  • Führung durch das Schlossmuseum
  • Einbindung in den offiziellen Ablauf des Ritterturniers
  • Ehrenplätze beim großen Ritterturnier
  • Ein Rosenburg-Andenken für die Familie

Mitmachen und gewinnen
Sie möchten mit Ihrer Familie für einen Tag die Rosenburg erobern? Dann machen Sie jetzt beim Gewinnspiel mit und sichern Sie sich die Chance auf ein wahrhaft fürstliches Erlebnis! Zusätzlich haben auch noch 10 weitere Gewinner die Chance auf eines von 10 Familientickets für den 3. Oktober 2026. Beantworten Sie uns die Frage, warum Ihre Familie zur Burgherrenfamilie gekrönt werden soll und füllen Sie das Formular bis zum Teilnahmeschluss am 10. September, 09:00 Uhr aus und schon nehmen Sie an der Verlosung teil. 

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