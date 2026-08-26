Extreme Hitze ließ Zigtausende Fische sterben

Wassertemperaturen von bis zu 33 Grad

„Weil es, der Hitze geschuldet, herbe Verluste gibt, die sich auch finanziell dramatisch niederschlagen“, erklärt Haas. Denn die Temperaturen im Wasser stiegen an – viel mehr, als es Fische aushalten. „Die Forelle etwa hat schon ab 19 Grad Wassertemperatur geringe Überlebenschancen, der Saibling kämpft ab 20 Grad. Der Karpfen fühlt sich bis 25 Graz wohl – doch die Gewässer hatten teils bis 33.“