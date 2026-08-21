Weiter auf der Flucht: Polizei jagt Todeslenker

Soko eingerichtet, Dutzende Hinweise aus Bevölkerung

Rund um den Unfallort, an dem der Bursche sein Leben verlor, haben Einsatzkräfte das Gebiet bereits mehrfach durchkämmt. Mittlerweile wurde auch eine Sonderkommission der Polizei (Soko) eingerichtet. Im angrenzenden Maisacker fanden die Ermittler mehrere abgefallene Autoteile. „Oft können selbst kleinste Teile wichtige Hinweise auf den Flüchtigen liefern“, sagt Polizeisprecher Mario Nemetz.