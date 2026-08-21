Weiter auf der Flucht: Polizei jagt Todeslenker

Zwei Wochen nach dem tödlichen Unfall auf der Bleiburger Straße analysieren Ermittler erste Autoteile. Der Schock sitzt in Unterkärnten nach wie vor tief.
Auf dem Heimweg von einem Feuerwehrfest im Südkärntner St. Stefan wurde ein 20-Jähriger von einem Fahrzeug erfasst und tödlich verletzt. Der Lenker flüchtete.
Soko eingerichtet, Dutzende Hinweise aus Bevölkerung
Rund um den Unfallort, an dem der Bursche sein Leben verlor, haben Einsatzkräfte das Gebiet bereits mehrfach durchkämmt. Mittlerweile wurde auch eine Sonderkommission der Polizei (Soko) eingerichtet. Im angrenzenden Maisacker fanden die Ermittler mehrere abgefallene Autoteile. „Oft können selbst kleinste Teile wichtige Hinweise auf den Flüchtigen liefern“, sagt Polizeisprecher Mario Nemetz.
Viele Autoteile sind nummeriert, auch die Farbe könnte Aufschlüsse auf das gesuchte Fahrzeug geben. Mehr als 40 Hinweise aus der Bevölkerung sind bereits eingegangen und werden geprüft.
Die Ermittlungen laufen. Wir gehen allem, was wir bisher erhalten und gefunden haben, nach. Doch eindeutige Hinweise fehlen uns noch.
Mario Nemetz, Polizeisprecher
Doch vom Todeslenker und seinem Auto fehlt weiterhin jede Spur. Die sichergestellten Teile werden derzeit im Labor des Bundeskriminalamts (BKA) untersucht.
Zusammenarbeit mit slowenischer Polizei
„Wir haben auch bereits Spenglereien, Schrotthändler und Werkstätten kontaktiert“, sagt Nemetz. Denn nach der Kollision dürfte das Auto im Frontbereich stark beschädigt sein.
Auch die slowenische Polizei ist in die Suche eingebunden. Nicht ausgeschlossen wird nach wie vor, dass der Lenker über die Grenze geflüchtet ist. Deshalb wird nun auch die Bevölkerung im Nachbarland um Hinweise gebeten. Die Staatsanwaltschaft Klagenfurt ermittelt wegen grob fahrlässiger Tötung.
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