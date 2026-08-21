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ÖFB-Legionär offenbart: „Fand ich immer spannend“

Premier League
21.08.2026 14:07
Kevin Danso verrät, welche Sprachen er beherrscht.
Kevin Danso verrät, welche Sprachen er beherrscht.(Bild: Krone-Collage/GEPA, Screenshot/Instagram_spursofficial)
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Von krone Sport

Spannende Einblicke von ÖFB-Teamspieler Kevin Danso auf den Social-Media-Kanälen von Tottenham Hotspur. Der Verteidiger verrät dort nämlich seine Leidenschaft für Sprachen – inklusive einer Anekdote aus Frankreich. Auch ein gewisses Talent ist ihm nicht abzusprechen, immerhin kann er gleich fünf Sprachen sprechen.

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Mit Tottenham möchte Danso nach einer Horror-Saison den Blick in diesem Jahr wieder in Richtung Europa richten. Ein wesentlicher Schlüssel dabei ist die Kommunikation im Team, wie der Österreicher weiß. Auf den Social-Media-Kanälen der Spurs offenbart er jetzt sein Sprachtalent.

Denn der Österreicher ist gleich fünf Sprachen mächtig. Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch und Twi, eine in Ghana weitverbreitete Sprache. „Eine der Schlüsselsachen im Leben ist Kommunikation“, betont Danso und findet es deshalb auch besonders wichtig, die jeweilige Landessprache seiner Vereine zu beherrschen. 

„Dann lachen sie halt“
Dabei sei es auch wichtig aus der eigenen Komfortzone auszubrechen. Als Beispiel nennt er seine Anfangszeit in Frankreich bei Lens. „Ich habe mich dazu gezwungen dort am Mittagstisch zu sitzen und nichts zu sagen, einfach zuzuhören“, so der 27-Jährige. 

Kevin Danso
Kevin Danso(Bild: AFP/SAEED KHAN)

„Ich habe Sprachen immer schon interessant gefunden“, verrät Danso, der nach einer Weile schließlich versucht hat mit seinen Teamkollegen Französisch zu sprechen. „Am Anfang lachen sie vielleicht, weil du viele Fehler machst. Aber sie helfen dir immer weiter und du musst es einfach versuchen“, appelliert Danso schließlich noch für mehr Mut zu Sprachen. 

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