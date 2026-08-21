ÖFB-Legionär offenbart: „Fand ich immer spannend“

„Ich habe Sprachen immer schon interessant gefunden“, verrät Danso, der nach einer Weile schließlich versucht hat mit seinen Teamkollegen Französisch zu sprechen. „Am Anfang lachen sie vielleicht, weil du viele Fehler machst. Aber sie helfen dir immer weiter und du musst es einfach versuchen“, appelliert Danso schließlich noch für mehr Mut zu Sprachen.