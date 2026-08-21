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Grund für Umzug?

Meghan soll Rollenangebot in Großbritannien haben!

Royals
21.08.2026 14:05
Ist das der wahre Grund für den spontanten Umzug der Sussexes nach Großbritannien? Wie es heißt, ...
Ist das der wahre Grund für den spontanten Umzug der Sussexes nach Großbritannien? Wie es heißt, habe Herzogin Meghan ein Rollenangebot in der alten Heimat bekommen.(Bild: AFP/WILLIAM WEST)
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Von krone.at

Die Nachricht von der bevorstehenden Rückkehr Prinz Harrys und Herzogin Meghans dominiert in Großbritannien die Schlagzeilen. Ein Bericht der australischen Nachrichtenseite news.com.au wirft nun etwas Licht auf einen der möglichen Beweggründe. 

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Demnach soll Meghan ein Schauspielangebot in Großbritannien erhalten haben. Eine Quelle aus dem Umfeld des Paares widersprach dem Bericht auf Anfrage ausdrücklich nicht. 

Worum es sich bei dem Projekt genau handelt und was für eine Rolle Meghan übernehmen soll, war zunächst aber nicht bekannt.

Netflix-Millionen-Deal nicht erneut
Immerhin könnte dieses Angebot zumindest eine der vielen Fragen rund um den Umzug der Sussexes – zum Teil – beantworten: Denn bislang war unklar, wovon Harry und Meghan nach ihrem Umzug nach Großbritannien leben wollen.

Herzogin Meghan feierte mit der Anwalts-Serie „Suits“ große Erfolge. Jetzt soll ein neues ...
Herzogin Meghan feierte mit der Anwalts-Serie „Suits“ große Erfolge. Jetzt soll ein neues Rollenangebot der Anreiz für den Umzug nach Großbritannien gewesen sein.(Bild: PPS/www.PPS.at)

Ihren durchaus nicht bescheidenen Lebensstil finanzierten der Herzog und die Herzogin von Sussex in der Vergangenheit durch verschiedene Kooperationen mit Medienunternehmen. Neben dem Verkauf von Harrys Buchs dürfte vor allem die Zusammenarbeit mit Netflix einträglich gewesen sein, wo die beiden ihr Aussteigen aus dem royalen Leben im Rahmen einer sehr erfolgreichen Doku vermarkteten.

Spätere Projekte wie Meghans Lifestyle-Serie „With Love, Meghan“ hingegen blieben hinter den Erwartungen zurück, was Fragen zu der langfristigen Zukunft der beiden als Medienschaffende aufwarf.

Ziehen Sussexes Nutzen aus Titeln?
Nach Einschätzung von Royal-Experte Craig Prescotts dürfte es für Harry und Meghan nach ihrer Rückkehr nicht einfacher werden, Geld zu verdienen. Allzu rasch könnten sie in den Verdacht geraten, ihre Zugehörigkeit zur Royal Family monetär ausschlachten zu wollen.

Harry und Meghan kehrten Großbritannien 2020 den Rücken. Ein Umzug in die alte Heimat könnte ...
Harry und Meghan kehrten Großbritannien 2020 den Rücken. Ein Umzug in die alte Heimat könnte auch berufliche Gründe haben. Gleichzeitg steigt die Sorge, dass sich das Paar ihren royalen Status zunutze machen könnte.(Bild: AFP/WILLIAM WEST)

Er hält es aber für möglich, dass sie bereits so viel beiseitegelegt haben, dass sie nicht darauf angewiesen sind. Ein Schauspiel-Job von Meghan würde zudem weitere Sicherheit bringen, sodass die beiden ihre Präsenz in Großbritannien dafür nutzen könnten, sich auf ihre Wohltätigkeitsarbeit konzentrieren und ihr Image zu rehabilitieren.

Schauspielkarriere für Harry auf Eis gelegt
Die 44-Jährige blickt jedenfalls bereits auf eine erfolgreiche Schauspielkarriere zurück. In der Anwaltsserie „Suits“ spielte sie die ehrgeizige Anwältin Rachel Zane. Vor der Hochzeit mit Prinz Harry im Jahr 2018 gab sie die Rolle jedoch auf und stellte ihre beruflichen Ambitionen zugunsten ihrer Aufgabe als Mitglied der britischen Königsfamilie zurück.

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Im Jahr 2020 erfolgte der Bruch mit den Royals, Harry und Meghan zogen zunächst nach Kanada und danach in den US-Bundesstaat Kalifornien. Nun wollen sie gemeinsam mit den beiden Kindern Prinz Archie (7) und Prinzessin Lilibet (5) wieder nach Großbritannien übersiedeln.

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