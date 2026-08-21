Meghan soll Rollenangebot in Großbritannien haben!

Er hält es aber für möglich, dass sie bereits so viel beiseitegelegt haben, dass sie nicht darauf angewiesen sind. Ein Schauspiel-Job von Meghan würde zudem weitere Sicherheit bringen, sodass die beiden ihre Präsenz in Großbritannien dafür nutzen könnten, sich auf ihre Wohltätigkeitsarbeit konzentrieren und ihr Image zu rehabilitieren.