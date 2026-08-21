Nach Horror-Fahrt sind Schülerinnen jetzt reich

Doch aus dem Nervenkitzel wurde plötzlich Todesangst. Ausgerechnet an der höchsten Stelle, als die Fahrgäste kopfüber über dem Boden hingen, blieb das Fahrgeschäft stehen. Gemeinsam mit 26 weiteren Menschen baumelten die beiden Mädchen in rund 30 Metern Höhe. Ein Augenzeuge filmte die dramatischen Minuten. Auf dem Video ist zu sehen, wie Handys und Schuhe in die Tiefe fallen.