Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Schneller Spruch:

Freispruch für Linzer Ex-Bürgermeister Klaus Luger

Oberösterreich
21.08.2026 13:00
Klaus Luger wurde von den Untreue-Vorwürfen freigesprochen.
Klaus Luger wurde von den Untreue-Vorwürfen freigesprochen.(Bild: FOTOKERSCHI / FLORIAN REISINGER)
Porträt von Markus Schütz
Von Markus Schütz

Schneller als geplant ging es am Freitagnachmittag im Untreueprozess gegen den Linzer Ex-Bügermeister Klaus Luger. Denn die beiden geladenen Anwälte machten von ihrem Entschlagungsrecht Gebrauch. Am Ende gab es einen Freispruch – weil Luger inhaltlich das umstrittene Gutachten nicht in Auftrag gab und weil nicht das Fehlverhalten des Ex-Bürgermeisters zu prüfen war. Nicht rechtskräftig.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Der Prozess war am 3. Juli vertagt worden, weil die Richterin noch zwei Zeugen befragen wollte: jene Gutachterin, die das Attest verfasste, das Luger beauftragt hatte und das ihm schließlich zum politischen Verhängnis wurde, sowie einen zweiten Anwalt, der ebenfalls das Gutachten im LIVA-Aufsichtsrat präsentierte. Beide Anwälte machten aber von ihrem Recht Gebrauch, aus berufsbedingter Schweigepflicht nicht aussagen zu müssen, und erschienen nicht.

Sie übermittelten der LIVA aber ein Schriftstück, das vor Gericht verlesen wurde. Daraus ging hervor, dass sie den Auftrag hatten, zu beurteilen, wie Luger sich verhalten hätte müssen, nachdem er erfahren hatte, dass es „Whistleblower-Aussagen“ über sein Verhalten gegeben habe. Der Anwalt von Luger argumentierte, dass dieser nicht preisgeben musste, dass er die „undichte Stelle“ war – und dass die Anwälte seine Rolle gar nicht zu prüfen hatten.

Beide verloren Jobs
Luger wird bekanntlich vorgeworfen, dass er das 19.000-Euro-Gutachten beauftragte, obwohl er selbst es war, der im Jahr 2017 im Zuge der Bestellung des künstlerischen Direktors der LIVA die Hearing-Fragen an den späteren Sieger Dietmar Kerschbaum weitergegeben hatte. Luger spricht von einem „großen Fehler“, argumentiert aber, dass er das Gutachten deshalb in Auftrag gab, um allgemein abzuklären, welche rechtlichen Folgen die Weitergabe von Fragen habe – und nicht, wie es die Anklage vorwarf, um von seiner Person abzulenken.

Lesen Sie auch:
Ex-Bürgermeister Klaus Luger (re.) mit seinem Anwalt René Haumer am ersten Verhandlungstag im ...
SPÖ-Luger vor Gericht
Wegen Untreue: Urteil gegen Ex-Stadtchef erwartet
20.08.2026

In der schriftlichen Stellungnahme verwiesen die Anwälte darauf, dass sie eine „unbekannte Person“ annehmen mussten, die die Fragen an Kerschbaum weitergegeben habe und sie anders agiert und bewertet hätten, wenn sie von Anfang an gewusst hätten, dass Luger die „undichte Stelle“ war. Zudem hätten sie nur den Auftrag gehabt, zu prüfen, ob Kerschaum strafrechtlich belangbar war.

Diversion gekippt
Nachdem die „Mauscheleien“ bekannt wurden, trat Klaus Luger vom Amt des Bürgermeisters zurück. Auch Dietmar Kerschbaum verlor seinen Job und blitzte dann mit einer Klage gegen die Entlassung ab. Luger hat inzwischen die 19.000 Euro zurückbezahlt und wäre durch eine Diversion beinahe dem Prozess entkommen. Doch das Oberlandesgericht Linz kippte die Entscheidung des Landesgerichts Linz, die eine Diversion mit Zahlung von 20.000 Euro Bußgeld angeboten bzw. angenommen hatte.

Die Richterin folgte den Argumenten der Verteidigung, dass Luger nicht im eigenen Vorteil gehandelt habe und sich auf den Rat eines Anwalts verließ, der die Einholung eines Gutachtens verlangte. Er selbst habe keinen persönlichen Vorteil davon gehabt. Daher musste der Freispruch erfolgen. Dieser ist nicht rechtskräftig, da die Staatsanwältin noch nicht zustimmte.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Oberösterreich
21.08.2026 13:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

Schwere Gewitter und heftige Sturmböen haben in der Region Piemont Schäden verursacht. Bäume ...
Menschen evakuiert
Unwetter in Norditalien: Chaos und Stromausfälle
Die Luftwaffenbasis Ramstein in Deutschland ist einer der wichtigsten US-Stützpunkte in Europa – ...
Krone Plus Logo
Interaktive Karte
So viele US-Militärstützpunkte gibt es in Europa
Alarmstufe Pink
Haselmayer: „NEOS haben ein Riesenproblem“
krone.tv fragt nach
Trinkkultur? „Mit 18 habe ich mehr Alk getrunken!“
Videos im Zeitraffer
Verpasst? Die Sonnenfinsternis hier zum Nachsehen!
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Warnung: Auch Freitag bringt starke Unwetter
134.770 mal gelesen
Am Donnerstag zogen heftige Unwetter – inklusive Hagel – über Wien.
Niederösterreich
Schwarze Rauchwolke in NÖ: Sorge um Mitarbeiter
122.946 mal gelesen
Eine riesige Rauchwolke stieg in den Himmel empor.
Oberösterreich
Mutter sticht in Bus mit Messer auf Tochter ein
108.615 mal gelesen
Krone Plus Logo
Die Bluttat geschah in einem Postbus in Bad Goisern (OÖ).
Außenpolitik
Meinl-Reisinger: Wir sind „Zielland“ für Moskau
1526 mal kommentiert
Außenministerin Beate Meinl-Reisinger in Helsinki
Innenpolitik
ÖVP zerbröselt an Dürre – bald auch die Koalition?
1488 mal kommentiert
Christian Stocker muss die Koalition im Streit zusammenhalten – und schafft das momentan nicht ...
Wien
Wien erhöht Gebühren für Wasser, Müll und Kanal
784 mal kommentiert
Investiert werden die Mehreinnahmen unter anderem in die MA 48.
Mehr Oberösterreich
Festnahme
Duo stahl Pfandflaschen in großen Mengen bei Firma
Schneller Spruch:
Freispruch für Linzer Ex-Bürgermeister Klaus Luger
Nach Streit in Shop
Freiwillige Helferin (76) von Volkshilfe verwiesen
Zeigt keine Scheue
Erneute Abschussfreigabe für Wolf im Mühlviertel
Wegen Instagram und Co
Buchhandel unter Druck, aber Jugend liest wieder
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf