Freispruch für Linzer Ex-Bürgermeister Klaus Luger

Sie übermittelten der LIVA aber ein Schriftstück, das vor Gericht verlesen wurde. Daraus ging hervor, dass sie den Auftrag hatten, zu beurteilen, wie Luger sich verhalten hätte müssen, nachdem er erfahren hatte, dass es „Whistleblower-Aussagen“ über sein Verhalten gegeben habe. Der Anwalt von Luger argumentierte, dass dieser nicht preisgeben musste, dass er die „undichte Stelle“ war – und dass die Anwälte seine Rolle gar nicht zu prüfen hatten.