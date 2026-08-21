Instagram-Post bringt Schweizer hinter Gitter

Ein Tag, an dem Bali stillsteht

Nyepi ist für die hinduistische Bevölkerung Balis einer der wichtigsten Feiertage und markiert gleichzeitig den Beginn des balinesischen Neujahrs. Für rund 24 Stunden kehrt auf der sonst von Verkehr und Tourismus geprägten Insel nahezu vollständige Ruhe ein. Einheimische, als auch Touristen sollen ihre Häuser nicht verlassen. In ihren Hotels dürfen sie sich normalerweise aufhalten, müssen dort aber ebenfalls auf Ruhe achten.