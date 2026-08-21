Himmel öffnete seine Schleusen über dem Frequency

Gleich mehrmals sorgte Starkregen für durchnässte Festivalbesucher im Frequency in St. Pölten. Die Stimmung blieb bei den Auftritten von Zara Larsson oder Kraftklub dennoch ungetrübt.
Trotz Regengüssen ließ sich das Festivalvolk die Laune nicht trüben. Bei Kraftklub – Headliner am Donnerstag – öffnete der Himmel erneut seine Schleusen. Doch das tat der Stimmung keinen Abbruch. Bereits bei Starkregen Nummer eins während des Auftritts von Zara Larsson hielt das Publikum stand. Es wurde gefeiert bis kein Fleckchen mehr trocken war. Am Ende hielt sich das angekündigte Unwetter beim Frequency-Auftakt am Donnerstag aber in Grenzen.
Erneut Schauer prognostiziert
Und auch eine Vorschau auf das nächste Jahr wurde schon präsentiert. Unter den ersten Acts mit dabei sind Rapper Cro, Tokio Hotel und AnnenMayKantereit. Und auch am heutigen Freitag heißt es für die Festivalbesucher den Regenschutz bereitzuhalten. Denn auch für Freitag waren Schauer vorhergesagt.
Kreislaufbeschwerden und kleinere Verletzungen
Seitens des Roten Kreuzes wurden bis Freitagvormittag 383 Personen versorgt, 31 Personen mussten ins Krankenhaus gebracht werden, so Sebastian Frank von der Bezirksstelle St. Pölten. Dabei galt es meist wegen kleinerer Verletzungen oder kreislaufbedingter Beschwerden zu behandeln. Größere Zwischenfälle blieben zum Glück aus.
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