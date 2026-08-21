Himmel öffnete seine Schleusen über dem Frequency

Trotz Regengüssen ließ sich das Festivalvolk die Laune nicht trüben. Bei Kraftklub – Headliner am Donnerstag – öffnete der Himmel erneut seine Schleusen. Doch das tat der Stimmung keinen Abbruch. Bereits bei Starkregen Nummer eins während des Auftritts von Zara Larsson hielt das Publikum stand. Es wurde gefeiert bis kein Fleckchen mehr trocken war. Am Ende hielt sich das angekündigte Unwetter beim Frequency-Auftakt am Donnerstag aber in Grenzen.