Prallte in Kaffeehaus
Auto raste durch Fußgängerzone in Deutschland
Im nordhessischen Hofgeismar ist ein Auto am Freitag mit hoher Geschwindigkeit durch eine Fußgängerzone gefahren und hat mehrere Menschen verletzt.
„Laut Zeugen soll der Mann bereits medizinische Probleme gehabt haben, unmittelbar bevor das Fahrzeug in die Fußgängerzone fuhr“, teilte die Polizei mit.
Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurden acht Personen bei dem Vorfall gegen 10.30 Uhr in der Fußgängerzone verletzt, vier wurden vorsorglich in Krankenhäuser gebracht. Sie hätten Schürfwunden, Prellungen oder Schock davongetragen. Schwere Verletzungen sollen nach bisherigen Informationen bei keinem der verletzten Passanten vorliegen.
Was nach ersten Erkenntnissen passiert ist
Das Auto prallte den Angaben zufolge nach der Fahrt gegen die Hauswand eines Kaufhauses. Der Fahrer des Pkw wurde von einem Notarzt behandelt. Er befinde sich in einem kritischen Zustand, berichteten die Beamten.
Passanten hätten bei dem Fahrer in seinem Auto sofort Erste Hilfe geleistet. Es handelt sich laut Polizei um einen 68 Jahre alten Mann aus Hofgeismar (Landkreis Kassel). Er wurde nach notärztlicher Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Sein Zustand soll kritisch sein. In der Fußgängerzone entstand ein hoher Sachschaden.
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