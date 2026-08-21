Auto raste durch Fußgängerzone in Deutschland

Passanten hätten bei dem Fahrer in seinem Auto sofort Erste Hilfe geleistet. Es handelt sich laut Polizei um einen 68 Jahre alten Mann aus Hofgeismar (Landkreis Kassel). Er wurde nach notärztlicher Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Sein Zustand soll kritisch sein. In der Fußgängerzone entstand ein hoher Sachschaden.