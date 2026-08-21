Das gilt bei neuen Nikotinprodukten jetzt

Mit der Novelle des TNRSG werden nun auch erstmals Produkte wie Nikotinbeutel, Nikotinzahnstocher oder Nikotinschnupfpulver ausdrücklich erfasst. Diese dürfen nur in Trafiken abgegeben werden. Auch nikotinfreie Erzeugnisse, die Tabak- oder Nikotinerzeugnisse nachahmen, wie etwa bestimmte koffein- oder CBD-haltige Beutel, fallen unter die gesetzlichen Regelungen. So ist etwa die Abgabe solcher Erzeugnisse an unter 18-Jährige verboten. Das ebenfalls beschlossene Verbot für den Verkauf von Einweg-E-Zigaretten wird erst mit Jahresbeginn 2027 schlagend.