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Wie haben Sie das Unwetter in Österreich erlebt?

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21.08.2026 14:00
Derzeit im Dauereinsatz: Unsere Feuerwehren.
Derzeit im Dauereinsatz: Unsere Feuerwehren.(Bild: BFKDO Wiener Neustadt)
Porträt von Thomas Brauner
Von Thomas Brauner

Nach dem Unwetter ist vor dem Unwetter. Das gilt derzeit nicht nur für unsere Einsatzkräfte, die nach den vergangenen Tagen im Moment etwas durchschnaufen können. Noch ist die Lage nicht stabil und es könnte zu weiteren Einsätzen kommen. Wie bereiten Sie sich auf Unwetter vor und wie haben Sie die vergangenen Tage miterlebt?

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Der Osten Österreichs wurde aufgrund des Extremwetters stark in Mitleidenschaft gezogen. Gewisse Gegenden im Burgenland glichen teilweise Katastrophengebieten und auch Wien wurde Zeuge des heftigen Unwetters. Durch das sich wandelnde Klima kann es zukünftig regelmäßiger zu solchen extremen Wetterkapriolen kommen.

Die Folgen des Unwetter werden immer dramatischer und teurer.
Die Folgen des Unwetter werden immer dramatischer und teurer.(Bild: Krone KREATIV/stock.adobe.com)

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Wie haben Sie die vergangenen Tage erlebt? Waren Sie oder Ihre Umgebung selbst von den Unwettern betroffen? Wie schützen Sie sich und Ihre Liebsten, wenn Sie von kommenden Extremwetterereignissen hören? Haben Sie spezielle Methoden oder Tipps für andere Leser? 
Wir freuen uns auf Ihre Kommentare!

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