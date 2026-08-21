Wie haben Sie das Unwetter in Österreich erlebt?

Nach dem Unwetter ist vor dem Unwetter. Das gilt derzeit nicht nur für unsere Einsatzkräfte, die nach den vergangenen Tagen im Moment etwas durchschnaufen können. Noch ist die Lage nicht stabil und es könnte zu weiteren Einsätzen kommen. Wie bereiten Sie sich auf Unwetter vor und wie haben Sie die vergangenen Tage miterlebt?
Der Osten Österreichs wurde aufgrund des Extremwetters stark in Mitleidenschaft gezogen. Gewisse Gegenden im Burgenland glichen teilweise Katastrophengebieten und auch Wien wurde Zeuge des heftigen Unwetters. Durch das sich wandelnde Klima kann es zukünftig regelmäßiger zu solchen extremen Wetterkapriolen kommen.
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Wie haben Sie die vergangenen Tage erlebt? Waren Sie oder Ihre Umgebung selbst von den Unwettern betroffen? Wie schützen Sie sich und Ihre Liebsten, wenn Sie von kommenden Extremwetterereignissen hören? Haben Sie spezielle Methoden oder Tipps für andere Leser?
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