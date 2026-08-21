Wie haben Sie das Unwetter in Österreich erlebt?

Nach dem Unwetter ist vor dem Unwetter. Das gilt derzeit nicht nur für unsere Einsatzkräfte, die nach den vergangenen Tagen im Moment etwas durchschnaufen können. Noch ist die Lage nicht stabil und es könnte zu weiteren Einsätzen kommen. Wie bereiten Sie sich auf Unwetter vor und wie haben Sie die vergangenen Tage miterlebt?