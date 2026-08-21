Finanzministerium warnt vor neuer Betrugs-Masche

BMF: „Keine Kontoinformationen weitergeben“

Das Finanzministerium wies zudem darauf hin, dass seine ausgeschickten Informationen grundsätzlich in Form von digital signierten Bescheiden erfolgen und per Post oder in der FinanzOnline-Databox zugestellt werden, nicht via E-Mail. Das BMF forderte daher Bürger sowie Unternehmen dazu auf, niemals persönliche Daten wie Passwörter, Kreditkartendaten oder Kontoinformationen weiterzugeben. Informationen zur Amtssignatur und zur Verifizierung amtssignierter Schriftstücke seien weiters auf der Webseite des BMF zu finden, erklärte das Ministerium.