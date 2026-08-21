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Zwei Teenager legten Feuer in Halleiner Gymnasium

Salzburg
21.08.2026 13:17
Porträt von Salzburg-Krone
Von Salzburg-Krone

Wer hat das Feuer im Halleiner Gymnasium gelegt? Diese Frage beschäftigte die Ermittler nach dem Brand im Mai mehr als zweieinhalb Monate lang. Jetzt ist klar: Die beiden Hauptverdächtigen sind erst 16 und 17 Jahre alt – und haben teilweise gestanden.

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Mehrere kleine Explosionen, eine Bibliothek in Flammen und ein Feuerwehreinsatz um kurz nach 3 Uhr in der Früh – der Brand im Bundesgymnasium Hallein sorgte am 11. Mai ordentlich für Aufsehen. Für viele Schüler musste sogar der Unterricht entfallen, die Matura konnte allerdings pünktlich stattfinden.

Nun hat die Polizei gut zweieinhalb Monate später die beiden Hauptverdächtigen ausgeforscht. Dabei handelt es sich um eine 16-Jährige und ihren 17-jährigen Komplizen, wie am Freitag bekannt wurde.

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Im Bundesgymnasium Hallein wurde Feuer gelegt.
Im Bundesgymnasium Hallein wurde Feuer gelegt.(Bild: Andreas Tröster)

Die beiden Teenager haben demnach bereits gestanden, das Feuer mit einer „erheblichen Menge an Benzin“ gelegt zu haben. Sie wurden wegen Brandstiftung bei der Staatsanwaltschaft Salzburg angezeigt. 

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