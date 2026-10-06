Alexandra und Charlotte gemeinsam bei Chanel-Show

Royale Schwestern bei Chanel: Prinzessin Alexandra von Hannover und Charlotte Casiraghi setzten bei der Pariser Fashionshow auf perfekt abgestimmte dunkle Looks. Für den Farbtupfer sorgten ihre Taschen und Fingernägel in Bordeauxrot. Besonders im Fokus: Alexandras erster großer Auftritt seit ihrer Verlobung.
Bei Chanel wurden Alexandra von Hannover und ihre Halbschwester Charlotte Casiraghi zum Hingucker. Die beiden erschienen am Montag bei der Frühjahr/Sommer-Show 2027 in Paris in perfekt abgestimmten dunklen Outfits.
Minimalistische Eleganz
Alexandra setzte auf einen schwarzen Pullover und eine anthrazitfarbene Hose. Goldene Armreifen lockerten den minimalistischen Look auf. Dazu trug die frisch verlobte Tochter von Prinzessin Caroline von Monaco und Ernst August von Hannover eine Tasche in Bordeauxrot. Ihre Nägel glänzten im selben Farbton.
Gold und Bordeauxrot
Auch Charlotte blieb elegant und zurückhaltend. Sie kombinierte eine nachtblaue Jacke und Hose mit einem schwarzen Oberteil. Ein goldener Knopf, roter Lippenstift und ebenfalls eine Tasche in Bordeauxrot setzten die wenigen Farbakzente.
Für Alexandra war es der erste große Auftritt seit ihrer Verlobung mit Ben-Sylvester Strautmann.
Das Paar, das seit rund zehn Jahren zusammen ist, gab seine bevorstehende Vermählung am 11. September bekannt. Wann die Hochzeit stattfinden soll, ist bislang nicht bekannt.
Der gemeinsame Chanel-Auftritt passte perfekt zur Kollektion von Matthieu Blazy, der das Modehaus mit seiner letzten Chanel-Kollektion noch einmal auf klassische Codes wie Schwarz, Tweed, Schneiderkunst und Schmuck setzte – allerdings deutlich moderner interpretiert.
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