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Zeigt Push-up-BH & Po

Hui! Paris Hilton erneut im Nacktkleid unterwegs

Star-Style
06.10.2026 10:58
Hui, Paris! Hilton sorgt am Rande der Fashion Week in der Metropole an der Seine erneut mit ...
Hui, Paris! Hilton sorgt am Rande der Fashion Week in der Metropole an der Seine erneut mit einem hotten Look für Aufsehen.(Bild: Krone-Collage/PPS/www.PPS.at)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Paris rockt Paris – schon wieder! Nach einem heißen Auftritt im Naked-Dress bei der Schau von Elie Saab am Wochenende präsentierte sich Hilton Anfang der Woche erneut mega hot. Denn Transparenz ist bei dem einstigen It-Girl derzeit offenbar Trumpf ...

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Vor der Modenschau von Elie Saab am Wochenende versetzte Paris Hilton mit ihrem Auftritt im schwarzen Glitzer-Hauch-von-Nichts Fans und Fotografen in regelrechte Ekstase. Aber die 45-Jährige hat noch weitere sexy Looks auf Lager.

Hilton hot im Leo-Look
Denn Fotografen erwischten die Hotelerbin Anfang der Woche bei ihrer Ankunft in ihrem Hotel in Paris. Und wieder gewährte Paris tiefe Einblicke!

Paris Hilton zeigt derzeit gerne, was sie drunter trägt!
Paris Hilton zeigt derzeit gerne, was sie drunter trägt!(Bild: PPS/www.PPS.at)

Das Hingucker-Dress, für das sich Hilton dieses Mal entschieden hatte, war ein Stück des Labels Blumarine, das mehr preisgab, als verbarg. Der hauchdünne, dunkelgrüne Chiffonstoff mit Leo-Print und einem aufgestickten Schmetterling enthüllte Hiltons schwarzen Push-up-BH und ließ einen Blick auf ihren knackigen Po zu.

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Zu ihrem Nacktkleid kombinierte Hilton erneut einen schwarzen Spitzen-Choker. Außerdem trug die Zweifach-Mama schwarze, spitz zulaufende High Heels und rundete ihren Look mit einer schwarzen Chanel-Handtasche ab.

Unter dem hauchzarten Stoff blitzte der Po der Hotelerbin hervor.
Unter dem hauchzarten Stoff blitzte der Po der Hotelerbin hervor.(Bild: PPS/www.PPS.at)
Zum Nacktkleid kombinierte Hilton eine große Chanel-Handtasche.
Zum Nacktkleid kombinierte Hilton eine große Chanel-Handtasche.(Bild: PPS/www.PPS.at)

Paris mit Schwester Nicky in Paris
Für wen sich Hilton an diesem Abend so schick gemacht hatte, ist übrigens nicht bekannt. Die Hotelerbin ist jedenfalls nicht mit Ehemann Carter Reum, mit dem sie seit 2021 verheiratet ist, auf der Fashion Week in Paris unterwegs, sondern mit ihrer Schwester Nicky Hilton Rothschild.

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