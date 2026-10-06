Hui! Paris Hilton erneut im Nacktkleid unterwegs

Paris rockt Paris – schon wieder! Nach einem heißen Auftritt im Naked-Dress bei der Schau von Elie Saab am Wochenende präsentierte sich Hilton Anfang der Woche erneut mega hot. Denn Transparenz ist bei dem einstigen It-Girl derzeit offenbar Trumpf ...
Vor der Modenschau von Elie Saab am Wochenende versetzte Paris Hilton mit ihrem Auftritt im schwarzen Glitzer-Hauch-von-Nichts Fans und Fotografen in regelrechte Ekstase. Aber die 45-Jährige hat noch weitere sexy Looks auf Lager.
Hilton hot im Leo-Look
Denn Fotografen erwischten die Hotelerbin Anfang der Woche bei ihrer Ankunft in ihrem Hotel in Paris. Und wieder gewährte Paris tiefe Einblicke!
Das Hingucker-Dress, für das sich Hilton dieses Mal entschieden hatte, war ein Stück des Labels Blumarine, das mehr preisgab, als verbarg. Der hauchdünne, dunkelgrüne Chiffonstoff mit Leo-Print und einem aufgestickten Schmetterling enthüllte Hiltons schwarzen Push-up-BH und ließ einen Blick auf ihren knackigen Po zu.
Zu ihrem Nacktkleid kombinierte Hilton erneut einen schwarzen Spitzen-Choker. Außerdem trug die Zweifach-Mama schwarze, spitz zulaufende High Heels und rundete ihren Look mit einer schwarzen Chanel-Handtasche ab.
Paris mit Schwester Nicky in Paris
Für wen sich Hilton an diesem Abend so schick gemacht hatte, ist übrigens nicht bekannt. Die Hotelerbin ist jedenfalls nicht mit Ehemann Carter Reum, mit dem sie seit 2021 verheiratet ist, auf der Fashion Week in Paris unterwegs, sondern mit ihrer Schwester Nicky Hilton Rothschild.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.