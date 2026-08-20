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Massenanfall in Hotel

Norovirus-Verdacht löst Großeinsatz in Bayern aus

Ausland
20.08.2026 19:26
Der Verdacht auf eine Masseninfektion mit Norovirus löste zuletzt einen Großeinsatz in Bayern ...
Der Verdacht auf eine Masseninfektion mit Norovirus löste zuletzt einen Großeinsatz in Bayern aus.(Bild: U. J. Alexander)
Porträt von krone.at
Von krone.at

In einem Hotel in Bayern haben am Mittwochabend zahlreiche Gäste plötzlich starke Magen-Darm-Symptome gezeigt. Die Einsatzkräfte tippen darauf, dass es sich dabei um eine Norovirus-Infektion handeln könnte. Der Vorfall löste einen Großeinsatz aus.

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Die Einsatzkräfte waren unter dem Stichwort „Massenanfall von Erkrankten“ alarmiert worden. Zu diesem Zeitpunkt hielten sich rund 140 Menschen in dem Hotel auf. Dabei handelte es sich hauptsächlich um Mitglieder von vier Reisegruppen, wie „BR24“ berichtete.

31 Gäste klagten über Magen-Darm-Beschwerden
Im Hotel angekommen befragten die Rettungskräfte die Gäste vor Ort. Insgesamt 31 Personen berichteten von Symptomen, die zu einer Infektion mit Noroviren passen könnten.

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Virus vermutlich von einem Gast eingeschleppt
Die Ursache des Ausbruchs wird aktuell ermittelt. Der leitende Notarzt vermutete, dass die Infektion durch ein Mitglied einer Reisegruppe eingeschleppt wurde und sich danach rasch verbreitete. Ob tatsächlich das Norovirus hinter den Erkrankungen steckt, steht bisher nicht fest. Zur Klärung wurden Proben entnommen, die nun im Labor untersucht werden.

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