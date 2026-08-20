Massenanfall in Hotel
Norovirus-Verdacht löst Großeinsatz in Bayern aus
In einem Hotel in Bayern haben am Mittwochabend zahlreiche Gäste plötzlich starke Magen-Darm-Symptome gezeigt. Die Einsatzkräfte tippen darauf, dass es sich dabei um eine Norovirus-Infektion handeln könnte. Der Vorfall löste einen Großeinsatz aus.
Die Einsatzkräfte waren unter dem Stichwort „Massenanfall von Erkrankten“ alarmiert worden. Zu diesem Zeitpunkt hielten sich rund 140 Menschen in dem Hotel auf. Dabei handelte es sich hauptsächlich um Mitglieder von vier Reisegruppen, wie „BR24“ berichtete.
31 Gäste klagten über Magen-Darm-Beschwerden
Im Hotel angekommen befragten die Rettungskräfte die Gäste vor Ort. Insgesamt 31 Personen berichteten von Symptomen, die zu einer Infektion mit Noroviren passen könnten.
Virus vermutlich von einem Gast eingeschleppt
Die Ursache des Ausbruchs wird aktuell ermittelt. Der leitende Notarzt vermutete, dass die Infektion durch ein Mitglied einer Reisegruppe eingeschleppt wurde und sich danach rasch verbreitete. Ob tatsächlich das Norovirus hinter den Erkrankungen steckt, steht bisher nicht fest. Zur Klärung wurden Proben entnommen, die nun im Labor untersucht werden.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.