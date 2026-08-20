Norovirus-Verdacht löst Großeinsatz in Bayern aus

Virus vermutlich von einem Gast eingeschleppt

Die Ursache des Ausbruchs wird aktuell ermittelt. Der leitende Notarzt vermutete, dass die Infektion durch ein Mitglied einer Reisegruppe eingeschleppt wurde und sich danach rasch verbreitete. Ob tatsächlich das Norovirus hinter den Erkrankungen steckt, steht bisher nicht fest. Zur Klärung wurden Proben entnommen, die nun im Labor untersucht werden.