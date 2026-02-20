Mehr als 140 Volksschüler mit Norovirus infiziert

Zusätzlich sind 53 Schülerinnen und Schüler einer höheren Schule im selben Ort betroffen. Wie das Virus in die Bildungseinrichtungen gelangt sei, sei unklar, sagte der Sprecher. An der Volksschule ist inzwischen deutlich mehr als die Hälfte der Kinder krank. Dennoch geht der Unterricht weiter. Das Gesundheitsamt ordnete zusätzliche Hygienemaßnahmen an: Tische, Theken und andere Kontaktflächen werden jetzt etwa deutlich öfter desinfiziert als sonst. Das Buffet, das die Schülerinnen und Schüler beider betroffener Schulen besuchen, wurde vorerst gestrichen.