Feier in Niedersachsen
Mehr als 140 Volksschüler mit Norovirus infiziert
In einer Volksschule im deutschen Bundesland Niedersachsen haben sich mehr als 140 Kinder mit dem Norovirus infiziert. Die ersten Krankheitsfälle waren am Dienstag bekannt geworden, daraufhin wurden Laboruntersuchungen durchgeführt. Der Gesundheitsdienst vermutet, dass eine große Faschingsfeier in der Schule zur Verbreitung beigetragen hat.
Das Schulessen ist als Quelle hingegen unwahrscheinlich. Der Caterer beliefert auch andere Einrichtungen, dort gab es keinen ähnlichen Ausbruch. „Es wäre sehr merkwürdig, wenn das die Ursache wäre“, sagte ein Sprecher des Landkreises Osnabrück zu RTL. Die Faschingsfeier hatte am Montag stattgefunden, die ersten Krankheitsfälle wurden am Dienstag bekannt. Inzwischen wurde das Norovirus bei 144 Schülerinnen und Schülern sowie bei sechs Lehrkräften nachgewiesen.
Zusätzlich sind 53 Schülerinnen und Schüler einer höheren Schule im selben Ort betroffen. Wie das Virus in die Bildungseinrichtungen gelangt sei, sei unklar, sagte der Sprecher. An der Volksschule ist inzwischen deutlich mehr als die Hälfte der Kinder krank. Dennoch geht der Unterricht weiter. Das Gesundheitsamt ordnete zusätzliche Hygienemaßnahmen an: Tische, Theken und andere Kontaktflächen werden jetzt etwa deutlich öfter desinfiziert als sonst. Das Buffet, das die Schülerinnen und Schüler beider betroffener Schulen besuchen, wurde vorerst gestrichen.
Erkrankte Schülerinnen und Schüler sollen frühestens 48 Stunden nach Abklingen der Symptome wieder zum Unterricht kommen. Die Ausbrüche zeigen, dass Noroviren hoch ansteckend sind und sich über Schmierinfektionen schnell verbreiten. Sie sind eine der häufigsten Ursachen für akute Magen-Darm-Infektionen. Typische Symptome sind plötzlich einsetzendes starkes Erbrechen und Durchfall, häufig begleitet von Übelkeit und Bauchschmerzen.
