Nur Legende Cruyff war besser als unser „Pari“

Thomas Parits war als Spieler und Trainer österreichischer Meister. Als Aktiver holte er auch den deutschen und österreichischen Pokal. Sein vielleicht größter persönlicher Erfolg war aber ein zweiter Platz – hinter Johan Cruyff. Heut wird der violette „Tommy“ 80 Jahre alt. Die „Krone“ stattete dem Jubilar im Burgenland einen Besuch ab.
Und? Habts eh leicht hergefunden?“, bat Thomas Parits die „Krone“ samt 80er-Torte beim Geburtstagsbesuch über die Türschwelle.
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