„Nicht mehr das Gefühl wie vor der Verletzung“

Marco Schwarz im großen TV-Talk! Österreichs Alpin-Aushängeschild sinniert mit Moderator Michael Fally und „Krone“-Ski-Reporter Philipp Scheichl über seinen Abschied vom Slalom, Leidenschaft, Erfolg, Rückschläge, Mikaela Shiffrin, jährliche Weltmeisterschaften und die Zukunft des Ski-Sports (alles im Video oben).