Österreich bekommt am Mittwoch noch einmal Sonne

Donnerstag kippt das Wetter

Am Donnerstag zeigt sich zunächst im Osten noch die Sonne, während es im Westen und Süden bereits wolkig und nass wird. Im Tagesverlauf breiten sich die Wolken weiter aus, ehe von Westen her teils kräftiger Regen einsetzt. Im Osten bleibt es zunächst noch vergleichsweise trocken. Die Temperaturen erreichen 14 bis 24 Grad, am wärmsten wird es noch im Osten.