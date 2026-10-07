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Vor Wetterumschwung

Österreich bekommt am Mittwoch noch einmal Sonne

Österreich
07.10.2026 05:00
Am Mittwoch klettern die Temperaturen in Österreich auf bis zu 25 Grad.
Am Mittwoch klettern die Temperaturen in Österreich auf bis zu 25 Grad.(Bild: Christian Jauschowetz)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Wer am Mittwoch früh aus dem Fenster blickt, darf sich vielerorts über einen freundlichen Start freuen. Nach einer teils wolkigen Nacht zeigt sich rasch die Sonne – und dann geht es in ganz Österreich richtig aufwärts. Doch die Schönwetter-Idylle hat einen kleinen Haken: Der Wetterumschwung kündigt sich bereits an.

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Während es im Osten zunächst noch vielerorts gering bewölkt blieb, zogen in der Nacht regional dichtere Wolken auf. Im Westen hielten sich anfangs noch Restwolken, in Tirol war vereinzelt sogar noch ein letzter Regenschauer möglich. Bis zum Morgen lockerte es aber größtenteils auf. Die Temperaturen sanken auf 2 bis 11 Grad.

Mittwoch bringt viel Sonne
Am Mittwochmorgen können sich im Nordosten zunächst noch letzte Wolken halten, die im Laufe des Vormittags aber meist das Weite suchen. Inneralpin ist zudem kurzzeitig etwas Nebel möglich. Danach heißt es: Sonnenbrille statt Regenschirm.

In ganz Österreich wartet ein ausgesprochen sonniger Tag. Dazu wird es angenehm mild: Die Temperaturen klettern auf 19 bis 25 Grad. Besonders entlang des Alpenostrandes und am Alpenhauptkamm frischt der Südwind zeitweise mäßig auf. Inneralpin kann sich zudem etwas Föhn bemerkbar machen.

Hier geht‘s zum detaillierten Wetterbericht speziell für Ihre Region!

Doch gegen Nachmittag trübt sich die Stimmung am Himmel langsam ein. Vor allem über dem Westen und Süden schieben sich immer mehr hohe und mittelhohe Wolken – die ersten Vorboten des Wetterumschwungs.

Donnerstag kippt das Wetter
Am Donnerstag zeigt sich zunächst im Osten noch die Sonne, während es im Westen und Süden bereits wolkig und nass wird. Im Tagesverlauf breiten sich die Wolken weiter aus, ehe von Westen her teils kräftiger Regen einsetzt. Im Osten bleibt es zunächst noch vergleichsweise trocken. Die Temperaturen erreichen 14 bis 24 Grad, am wärmsten wird es noch im Osten.

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