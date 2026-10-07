„Eltern müssen schauen, dass Kinder heimgehen“

Dabei investiert der Verein jedes Jahr Tausende Euro in das Sicherheitskonzept. Zehn Securitys sind im Einsatz und Jugendschutz-Bändchen werden ausgegeben. „Und wir achten darauf, dass auch sonst sämtliche Auflagen penibel eingehalten werden.“ Der Obmann haftet für das Fest zudem persönlich. Genau das bereitet ihm Sorgen: „Ich bin für alles zuständig und hafte privat. Wenn die Auflagen immer mehr werden und man am Ende für Dinge bestraft wird, die man gar nicht kontrollieren kann, darf man sich dann nicht wundern, wenn irgendwann niemand mehr solche Feste veranstalten will“, ist der Zillertaler überzeugt.