Wenn in der Burgarena die ganz große Magie regiert

Wo früher Schwerter geschwungen wurden, haben jetzt Größen der Kultur- und Musikszene ihren umjubelten Auftritt.
Die Arena unter dem Viadukt der Friedensburg Schlaining ist zur Bühne für einen kulturellen Hochsommer avanciert. „Von den historischen Mauern geht eine magische Atmosphäre aus. Hier gibt die Vergangenheit der Gegenwart den idealen Resonanzraum“, loben Intendant Gerhard Krammer und Werner Glösl, Eventmanager der Kulturbetriebe Burgenland (KBB). Großen Anklang fand der Auftakt der Open-Air-Saison im Juni – das Friedenskonzert der Militärmusik im Rahmen der Ausstellung „Blech mit Herz – Faszination Blasmusik“.
Von Ofczarek bis Hochmair
Einen faszinierenden Auftritt legten Schauspieler Nicholas Ofczarek und die Musicbanda Franui mit der Neuinterpretation von Thomas Bernhards „Holzfällen“ hin, frenetischen Beifall erntete ebenso Salzburg-„Jedermann“ Philipp Hochmair, der mit der Band Die Elektrohand Gottes für einen energiegeladenen „Schiller Balladen Rave“ sorgte. Nicht zu vergessen das „Under The Bridge“- und das „Blues & More“-Festival.
„Die nicht alltägliche Mischung der Events macht diesen Kultursommer aus. Schlaining setzt sich bewusst vom hektischen Mainstream ab“, betont KBB-Geschäftsführerin Claudia Priber. Knapp 3000 Besucher genossen das bisherige Programm in der Burgarena – das entspricht einer Auslastung von 86,5 Prozent.
Herbst-Konzerte ab Oktober
Vielseitig geht es weiter: Am 11. Oktober starten die Herbst-Konzerte mit Marco Simsa und seinem unterhaltsamen Mozartprogramm zum Mitmachen für die ganze Familie. Vom 5. bis 8. November lockt der KLANGherbst. Im Mittelpunkt stehen jüdische Kultur und Musik – Kabarett mit der Vienna Clarinet Connection und Georg Wacks sowie der Wiener Jüdische Chor mit Roman Grinberg inklusive. Am 5. Dezember sind die A-cappella-Ikonen von Flying Pickets zu Gast.
Landeshauptmann Hans Peter Doskozil, von dem der Impuls zum Ausbau der Burgarena ausging: „Diese Location, die Kultur erlebbar macht, hat sich rasch zu einem Publikumsmagneten entwickelt.“ Für 2027 sind erneut gefragte Acts geplant: „Große Namen sind dabei, verraten wird aber noch nichts“, so der Intendant.
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