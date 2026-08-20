Wenn in der Burgarena die ganz große Magie regiert

Herbst-Konzerte ab Oktober

Vielseitig geht es weiter: Am 11. Oktober starten die Herbst-Konzerte mit Marco Simsa und seinem unterhaltsamen Mozartprogramm zum Mitmachen für die ganze Familie. Vom 5. bis 8. November lockt der KLANGherbst. Im Mittelpunkt stehen jüdische Kultur und Musik – Kabarett mit der Vienna Clarinet Connection und Georg Wacks sowie der Wiener Jüdische Chor mit Roman Grinberg inklusive. Am 5. Dezember sind die A-cappella-Ikonen von Flying Pickets zu Gast.