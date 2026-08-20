Mozartstadt gönnt sich Topfpflanzen um 80.000 Euro

Während der Festspielzeit will sich Salzburg von seiner schönsten Seite zeigen. Dafür nahm die Stadt insgesamt 80.000 Euro in die Hand und stellte für ein paar Wochen Palmen in Töpfen auf dem Kapitelplatz auf. Nun will die Politik von den Bürgern wissen, wie ihnen die temporäre Luxus-Bepflanzung gefiel.