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Temporäres Luxus-Grün

Mozartstadt gönnt sich Topfpflanzen um 80.000 Euro

Salzburg
20.08.2026 18:30
Im Nachhinein wollen der Amtsleiter der Stadtgärten Christian Stadler und Stadträtin Andrea ...
Im Nachhinein wollen der Amtsleiter der Stadtgärten Christian Stadler und Stadträtin Andrea Brandner jetzt die Meinung der Bürger zu den Topfpflanzen wissen.(Bild: Dipl. Ing. (FH) Alexander Killer)
Porträt von Elisa Torner
Porträt von Manuel Till Bukovics
Von Elisa Torner und Manuel Till Bukovics

Während der Festspielzeit will sich Salzburg von seiner schönsten Seite zeigen. Dafür nahm die Stadt insgesamt 80.000 Euro in die Hand und stellte für ein paar Wochen Palmen in Töpfen auf dem Kapitelplatz auf. Nun will die Politik von den Bürgern wissen, wie ihnen die temporäre Luxus-Bepflanzung gefiel.

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Die sogenannte „Stadtoase“ – nicht zu verwechseln mit dem Projekt beim Rotkreuz-Parkplatz – ist das Prestigeprojekt der Stadt während der heurigen Festspiele. Für ein paar Wochen wollte man so den fast komplett asphaltierten Kapitelplatz während der Hitzewelle begrünen. 80.000 Euro nahm die Stadt für die temporäre Luxusbepflanzung in die Hand.

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Nun sind die Bürger nach ihrer ehrlichen Meinung zu den Palmen in Töpfen gefragt: Die Ergebnisse sollen eine wichtige Grundlage für die Weiterentwicklung der Stadtoasen und für mögliche weitere Standorte im Stadtgebiet bilden. Bereits nächstes Jahr ist ein weiterer Ausbau vorgesehen. Für diesen budgetiert die Stadt weitere 60.000 Euro. 

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