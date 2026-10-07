Dieser Campingplatz ist der gefragteste in Europa

Camping bleibt in Salzburg ein stark wachsendes Urlaubssegment. In den beiden Hauptreisemonaten Juli und August wurden 579.838 Übernachtungen gezählt – um 17,01 Prozent mehr als im Vorjahr. Damit weist Salzburg österreichweit den zweithöchsten Zuwachs auf.
Fast 580.000 Nächtigungen in nur zwei Monaten: Salzburgs Campingplätze haben im Sommer 2026 deutlich zugelegt. Für Juli und August weist Statistik Austria 579.838 Übernachtungen aus. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum bedeutet das ein Plus von satten 17,01 Prozent. Damit wächst der Salzburger Campingmarkt deutlich stärker als der österreichische Durchschnitt von 8,09 Prozent. Nur Oberösterreich verzeichnete mit 39,14 Prozent ein noch größeres Plus.
In absoluten Zahlen liegt Salzburg österreichweit an dritter Stelle. Kärnten kam auf knapp 1,58 Millionen Nächtigungen, Tirol auf rund 1,25 Millionen. Insgesamt wurden in Österreich im Juli und August 4,67 Millionen Campingübernachtungen gezählt.
Auffällig bleibt die starke internationale Nachfrage: Rund drei Viertel aller Nächtigungen entfielen auf Gäste aus dem Ausland. Salzburg punktet auch bei der Beliebtheit einzelner Anlagen. Der Falkensteiner Camping Grubhof in St. Martin bei Lofer wurde auf camping.info in der Saison 2026 am häufigsten aufgerufen und führt das Ranking vor Anlagen in Italien und Oberösterreich an.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.