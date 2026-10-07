Dieser Campingplatz ist der gefragteste in Europa

Fast 580.000 Nächtigungen in nur zwei Monaten: Salzburgs Campingplätze haben im Sommer 2026 deutlich zugelegt. Für Juli und August weist Statistik Austria 579.838 Übernachtungen aus. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum bedeutet das ein Plus von satten 17,01 Prozent. Damit wächst der Salzburger Campingmarkt deutlich stärker als der österreichische Durchschnitt von 8,09 Prozent. Nur Oberösterreich verzeichnete mit 39,14 Prozent ein noch größeres Plus.