Direktor zu Schulabriss: „Es tut im Herzen weh!“

Das Gebäude der Kindergarten-Schule wird gerade komplett abgerissen und das Volksschulhaus entkernt. Das Stift Admont, das die Schulen von den Franziskanerinnen ankaufte, baut hier großteils kostspielige Wohnungen. Der Orden stand dafür – gerade auch vor dem Hintergrund der sündteuren Wohnpreise in der Stadt – auch in der Kritik. Schlussendlich wurde ein Preisdeckel für 18 von 131 Wohnungen ausverhandelt. Bis zum Sommer 2028 soll am Areal alles fertig sein.