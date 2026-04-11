Mini-Brücke für knapp eine Million Euro eröffnet

Stolze 800.000 Euro kostete die neue Brücke am Bachwinkelweg im Salzburger Stadtteil Sam. Auf sie zu verzichten, wäre für Stadt und Anrainer aber nie infrage gekommen. Die Brücke ist für Fußgänger und Radfahrer eine der wichtigsten Verbindungen über den Alterbach.
Die zuvor bestehende Gehwegbrücke war seit Juni 2023 gesperrt. Ihr schlechter Zustand machte eine Benutzung unmöglich. Seit 2020 war bekannt, dass die Brücke baufällig war.
Große Herausforderung
Ein langes Hin und Her hinsichtlich Neubau-Verhandlungen, Sperren und Umleitungen machten die Neugestaltung zur Herausforderung. Aufgrund der Bodenbeschaffenheit musste das Tragwerk der Brücke mittels duktiler Rammpfähle beziehungsweise Pilotierung befestigt werden. Dabei handelt es sich um vorgefertigte Gründungselemente aus duktilem Gusseisen, die mittels Hydraulikhammer schnell und erschütterungsarm in den Boden gerammt werden.
Die Baukosten wurden mit rund 800.000 Euro beziffert. Eine stolze Summe, die jedoch von vorneherein veranschlagt war und eingehalten werden konnte.
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