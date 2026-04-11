Mini-Brücke für knapp eine Million Euro eröffnet

Große Herausforderung

Ein langes Hin und Her hinsichtlich Neubau-Verhandlungen, Sperren und Umleitungen machten die Neugestaltung zur Herausforderung. Aufgrund der Bodenbeschaffenheit musste das Tragwerk der Brücke mittels duktiler Rammpfähle beziehungsweise Pilotierung befestigt werden. Dabei handelt es sich um vorgefertigte Gründungselemente aus duktilem Gusseisen, die mittels Hydraulikhammer schnell und erschütterungsarm in den Boden gerammt werden.