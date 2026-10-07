Motorradfahrer prallt gegen Verkehrsschild

Auf der Katschberg Straße (B99) in Mauterndorf (Salzburg) kam es auf Höhe Hammer zu einem Verkehrsunfall. Ein Motorrad kollidierte mit einem Verkehrsschild. Eine Person wurde dabei verletzt. Notarzt und Rettung wurden benötigt, um den Verletzten zu versorgen.
Auf der Katschbergstraße (B99) in Mauterndorf ereignete sich auf Höhe Hammer bei Kilometer 60 ein Verkehrsunfall. Ein Motorradfahrer prallte dabei gegen ein Verkehrsschild. In Zuge des Unfalls wurde eine Person verletzt.
Ob es sich um den Biker handelt, ist unklar. Zur Versorgung sind ein Notarztfahrzeug und ein Rettungswagen vor Ort.
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