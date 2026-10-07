Auf Revanche aus: „Müssen mit Vollgas auftreten!“

Krise? „Werden weiter nach oben klettern“

Der Nationalspieler der Deutschen traut den Bulls in der laufenden Saison einiges zu. Und das liegt nicht nur an den letzten beiden Siegen der Salzburger in der Liga. „Ich bin mir sicher, dass sie heuer noch weiter nach oben klettern werden“, meinte der 31-Jährige, der den Titel in der Deutschen Eishockey Liga bereits viermal gewann und auf Europas größter Bühne einst als MVP (bester Spieler des Wettbewerbs) ausgezeichnet wurde.