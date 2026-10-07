Lkw-Fahrer verhindert Flammenmeer im Tunnel

Mühsam gestalteten sich die Nachlöscharbeiten: Die Ballen mussten händisch sowie mit Radlader und Ladekran zerteilt und in Mulden verladen werden. Immer wieder flammte das Stroh erneut auf. Insgesamt standen 139 Feuerwehrleute mit 37 Fahrzeugen im Einsatz. Erst gegen 11.20 Uhr konnte die Straße wieder freigegeben werden. Warum die Ballen zu brennen begannen, muss erst eruiert werden.