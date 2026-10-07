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Einsatz beendet

Lkw-Fahrer verhindert Flammenmeer im Tunnel

Salzburg
07.10.2026 11:55
Der Einsatz war mehr als prekär, es musste auch der Wald geschützt werden
Der Einsatz war mehr als prekär, es musste auch der Wald geschützt werden(Bild: Feuerwehr Pongau)
Porträt von Salzburg-Krone
Von Salzburg-Krone

Ein Lkw-Fahrer hat Mittwochfrüh einen möglichen Tunnelbrand im Schönbergtunnel verhindert. Nachdem der mit Strohballen beladene Anhänger Feuer gefangen hatte, lenkte er den Gliederzug noch aus dem Tunnel und koppelte den Anhänger ab. 139 Feuerwehrkräfte rückten zum Großeinsatz aus. Mittlerweile ist der Einsatz beendet...

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Geistesgegenwärtig brachte ein Lkw-Fahrer seinen brennenden Gliederzug am Mittwochfrüh noch aus dem Schönbergtunnel. Der mit Strohballen beladene Anhänger hatte im Tunnel zuvor Feuer gefangen. Beim Westportal koppelte der Fahrer den Anhänger ab und rettete damit auch das Zugfahrzeug.

Der Anhänger brannte lichterloh...
Der Anhänger brannte lichterloh...(Bild: Freiwillige Feuerwehr Schwarzach)

Wegen der zunächst starken Rauchentwicklung wurden sieben Feuerwehren nach Sonderalarmplan alarmiert. Als die ersten Kräfte eintrafen, war der Tunnel durch die Belüftung bereits wieder rauchfrei.

Vor dem Portal stand allerdings ein großer Teil der Strohballen in Vollbrand, zugleich drohten die Flammen auf den angrenzenden Wald überzugreifen. Die Feuerwehr schützte zunächst das Waldstück und brachte den Brand rasch unter Kontrolle.

139 Floriani hatten alle Mühe, den Brand unter Kontrolle zu bringen, was ihnen aber schließlich ...
139 Floriani hatten alle Mühe, den Brand unter Kontrolle zu bringen, was ihnen aber schließlich gelang(Bild: Feuerwehr Pongau)
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Der Anhänger des Lkw stand bereits in Vollbrand als die Einsatzkräfte eintrafen.
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Vollbrand: Lkw mit Stroh brannte lichterloh
07.10.2026

Mühsam gestalteten sich die Nachlöscharbeiten: Die Ballen mussten händisch sowie mit Radlader und Ladekran zerteilt und in Mulden verladen werden. Immer wieder flammte das Stroh erneut auf. Insgesamt standen 139 Feuerwehrleute mit 37 Fahrzeugen im Einsatz. Erst gegen 11.20 Uhr konnte die Straße wieder freigegeben werden. Warum die Ballen zu brennen begannen, muss erst eruiert werden.

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