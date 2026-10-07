Lkw-Fahrer verhindert Flammenmeer im Tunnel

Ein Lkw-Fahrer hat Mittwochfrüh einen möglichen Tunnelbrand im Schönbergtunnel verhindert. Nachdem der mit Strohballen beladene Anhänger Feuer gefangen hatte, lenkte er den Gliederzug noch aus dem Tunnel und koppelte den Anhänger ab. 139 Feuerwehrkräfte rückten zum Großeinsatz aus. Mittlerweile ist der Einsatz beendet...
Geistesgegenwärtig brachte ein Lkw-Fahrer seinen brennenden Gliederzug am Mittwochfrüh noch aus dem Schönbergtunnel. Der mit Strohballen beladene Anhänger hatte im Tunnel zuvor Feuer gefangen. Beim Westportal koppelte der Fahrer den Anhänger ab und rettete damit auch das Zugfahrzeug.
Wegen der zunächst starken Rauchentwicklung wurden sieben Feuerwehren nach Sonderalarmplan alarmiert. Als die ersten Kräfte eintrafen, war der Tunnel durch die Belüftung bereits wieder rauchfrei.
Vor dem Portal stand allerdings ein großer Teil der Strohballen in Vollbrand, zugleich drohten die Flammen auf den angrenzenden Wald überzugreifen. Die Feuerwehr schützte zunächst das Waldstück und brachte den Brand rasch unter Kontrolle.
Mühsam gestalteten sich die Nachlöscharbeiten: Die Ballen mussten händisch sowie mit Radlader und Ladekran zerteilt und in Mulden verladen werden. Immer wieder flammte das Stroh erneut auf. Insgesamt standen 139 Feuerwehrleute mit 37 Fahrzeugen im Einsatz. Erst gegen 11.20 Uhr konnte die Straße wieder freigegeben werden. Warum die Ballen zu brennen begannen, muss erst eruiert werden.
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