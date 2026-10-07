Verkehrschaos: Brand vor Tunnel legt Gemeinde lahm

Beim Schönbergtunnel bei Schwarzach im Pongau ist am Mittwochmorgen ein mit Stroh beladener Lkw-Anhänger in Brand geraten. Die Flammen brachten einen größeren Feuerwehreinsatz ins Rollen. Kräfte aus Schwarzach, St. Veit, Goldegg, Lend, St. Johann, Bischofshofen und Pfarrwerfen sind vor Ort und bekämpfen den Brand beim Tunnelportal.

Die Pinzgauer Straße (B311) ist im Bereich des Schönbergtunnels bis auf Weiteres vollständig gesperrt. Der Verkehr wird lokal über das Gemeindegebiet von Schwarzach umgeleitet.

Die brennenden Strohballen müssen mit großem Wasseraufwand auseinandergerissen und gelöscht werden. Durch das rasche Eingreifen konnte verhindert werden, dass die Flammen auf den angrenzenden Wald übergreifen.