Dieser Salzburg-Spieler „hat das gewisse Etwas“

Aboubacar Camara lässt seine Gegenspieler teilweise ziemlich alt aussehen. Mit seiner Schnelligkeit ist der 20-Jährige für die Bullen eine echte Waffe. Trainer Danny Röhl sieht viel Potenzial in ihm, aber auch reichlich Verbesserungspotenzial.
Steht er am Rasen, gibt es meistens etwas zu sehen. Die Gegner schauen ihm aufgrund seiner Schnelligkeit jedoch oft nur hinterher. Die Rede ist von Aboubacar Camara. Der Wirbelwind von Red Bull Salzburg ist fast ein Garant für spezielle Momente. Vor der Länderspielpause brachte er im Duell mit Sturm viel Schwung, erzielte einen Treffer und jubelte dann per Salto bemerkenswert.
Camara debütierte und traf sofort für Burkina Faso
Trainer Danny Röhl meinte im Anschluss: „Er hat das gewisse Etwas.“ Zwar habe er gegen die starken Grazer nach seiner Einwechslung gemerkt, wie schwierig es in der Bundesliga gegen eine aggressive Mannschaft ist. Doch danach setzte sich der Mann aus Burkina Faso, der in der Länderspielpause sein Nationalteam-Debüt gleich mit einem Siegestor feierte, gut in Szene. „Ich glaube, manchmal ist es auch für die Mitspieler nicht einfach zu wissen, was jetzt kommt“, sagte der Coach schmunzelnd.
Trotz der vielversprechenden Anlagen durfte Camara in dieser Bundesliga-Saison erst einmal (in Runde zwei gegen den WAC) von Beginn an spielen. Was muss er noch verbessern, um seinem Trainer mehr Argumente für einen Startelfeinsatz zu liefern? Röhl betonte: „Er hat auch Spiele drinnen, in denen er taktisch noch einen Fehler macht. Wir müssen ihn weiterentwickeln, dass er auch noch klarer wird in seinen Aktionen.“ Das sei für einen Kicker in seinem Alter (er feierte am 30. September seinen 20. Geburtstag) aber noch kein Grund zur Sorge. „Ich mag ihn sehr“, betonte Röhl abschließend.
Vielleicht sorgt Camara im Bundesliga-Auswärtsduell mit dem GAK (Samstag, 17, live auf Sky Sport Austria) wieder für spezielle Momente. Danach wartet am Donnerstag der Heimkracher gegen die AC Milan in der Europa League. Für das Duell mit Ex-Bulle Strahinja Pavlovic gibt es noch Tickets, der Verkauf ist für alle Interessierten geöffnet.
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