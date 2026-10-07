Dieser Salzburg-Spieler „hat das gewisse Etwas“

Trotz der vielversprechenden Anlagen durfte Camara in dieser Bundesliga-Saison erst einmal (in Runde zwei gegen den WAC) von Beginn an spielen. Was muss er noch verbessern, um seinem Trainer mehr Argumente für einen Startelfeinsatz zu liefern? Röhl betonte: „Er hat auch Spiele drinnen, in denen er taktisch noch einen Fehler macht. Wir müssen ihn weiterentwickeln, dass er auch noch klarer wird in seinen Aktionen.“ Das sei für einen Kicker in seinem Alter (er feierte am 30. September seinen 20. Geburtstag) aber noch kein Grund zur Sorge. „Ich mag ihn sehr“, betonte Röhl abschließend.