Filter kaputt, Kadaver werden trotzdem verbrannt

Viele offene Fragen nach dem Brand Anfang August

Wie stark die Anlage beschädigt ist, wie die Abluft derzeit gereinigt wird, mit welcher Leistung gearbeitet wird und wann der Normalbetrieb wieder möglich sein soll, wollte die „Krone“ von der TKV wissen. Konkrete Angaben machte das Unternehmen nicht. Man arbeite „mit höchster Priorität“ an der Wiederherstellung und komme seinem Entsorgungsauftrag „uneingeschränkt“ nach. Zu technischen Details und Betriebsparametern gebe es keine weiteren Auskünfte.