„Ich musste es auf die härteste Weise lernen“

„Mein Herz ist gebrochen, ich habe tausend Tränen vergossen.“ Die Enttäuschung nach der verkorksten Leichtathletik-EM in Birmingham saß bei Caro Bredlinger tief. In den sozialen Medien ließ die Trausdorferin ihrem Frust freien Lauf. In 2:03,41 Minuten schied sie über 800 Meter als Gesamt-29. bereits im Vorlauf aus, verpasste das angestrebte Halbfinale deutlich. Doch nicht nur das Ergebnis machte sie an diesem Tag völlig fix und fertig.