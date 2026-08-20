Swarco bietet Werk in Neutal zum Verkauf an

Als Vorzeigebetrieb gilt der Standort von Swarco Futurit im Mittelburgenland. Trotzdem könnte es im nächsten Jahr einen neuen Eigentümer geben.
Aktuell arbeiten rund 220 Mitarbeiter im Swarco-Futurit-Werk in Neutal. Eigentümer ist die Swarco AG in Wattens. Der Grund für den möglichen Verkauf hängt mit der im Vorjahr angekündigten Trennung der Geschäftsbereiche Fahrbahnmarkierungen (Road Marking Systems/RMS) sowie intelligente Verkehrssysteme (Intelligent Transport Systems/ITS) zusammen.
Begründet wurde diese Entscheidung damit, dass die Unternehmensteile innerhalb einer Holding-Struktur eigenständiger werden sollen. Durch die Trennung würden „zwei unabhängige Marktführer“ entstehen, die „ihre eigenen Wachstumsstrategien verfolgen können“, hieß es. Betont wird vonseiten der Swarco AG, dass die Mitarbeiter laufend über den Prozess informiert wurden und werden.
Beide Unternehmensteile „kerngesund und hochprofitabel“
Als Teil der Neuausrichtung prüfen das Unternehmen strategische Optionen nach der Entflechtung. Dazu zählt ein möglicher Verkauf der ITS-Division. „Zu Details dieses laufenden Prozesses können wir derzeit keine Auskunft geben“, teilt die Swarco AG mit. Die Entscheidung erfolge aber aus einer Position der Stärke, da beide Unternehmensteile „kerngesund und hochprofitabel“ seien.
Im Zuge des Verkaufsprozesses werde potenziellen Investoren der Zugang zu ausgewählten ITS-Betrieben der Swarco-Gruppe im In- und Ausland gewährt. „Dazu zählt natürlich auch unser Flaggschiff Swarco Futurit in Neutal“, wird betont. Sollte die Entscheidung für einen Verkauf fallen, dann könnte dieser im ersten Quartal 2026 endgültig abgeschlossen sein.
100.000 Ampeln pro Jahr
Der Spatenstich für das Werk in Neutal erfolgte im Jahr 1999, ein Jahr später startete die Produktion. Danach entwickelte sich der Standort zur weltgrößten Ampelproduktion. Laut der Swarco AG werden dort pro Jahr mehr als 100.000 Stück produziert und in Länder auf der ganzen Welt verkauft. Hinzu kommt die Fertigung von Wechselverkehrszeichen und Steuergeräten.
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