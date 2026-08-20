Swarco bietet Werk in Neutal zum Verkauf an

100.000 Ampeln pro Jahr

Der Spatenstich für das Werk in Neutal erfolgte im Jahr 1999, ein Jahr später startete die Produktion. Danach entwickelte sich der Standort zur weltgrößten Ampelproduktion. Laut der Swarco AG werden dort pro Jahr mehr als 100.000 Stück produziert und in Länder auf der ganzen Welt verkauft. Hinzu kommt die Fertigung von Wechselverkehrszeichen und Steuergeräten.