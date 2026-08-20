Peripherien im Blickpunkt zweier Siegerprojekte

Peripherien im Wandel: Unter dieses weitläufige Thema haben Monika Kircher, Ina Lerchbaumer und Gabriele Semmelrock-Werzer als Kulturstiftungs-Führungstrio den vierten Open Call 2027/2028 gestellt. Nicht peripher, sondern mittendrin, sind beim Pressegespräch alle Beteiligten und mit ihnen Ermöglicher wie Preisträger von zwei Siegerprojekten, die Dank der KKS auch umgesetzt werden können. „Wir freuen uns sehr, dass insgesamt 64 Einreichende aus ganz Österreich und aus allen Sparten an der Ausschreibung teilgenommen haben. Das zeigt einmal mehr, wie wichtig unsere Arbeit zur Förderung von Kunst und Kultur in Kärnten ist“, so Monika Kircher.