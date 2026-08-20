Kommunisten wollen in den Klagenfurter Gemeinderat

„Lästig sein“ beim Thema Wohnen

Seit längerer Zeit ist das Thema Wohnen ein Steckenpferd der Kommunisten in Österreich. Und damit soll auch in Klagenfurt auf Stimmenfang gegangen werden. „Es kann nicht sein, dass Gemeindewohnungen verkauft oder vernachlässigt werden“, erklärt Samwald, die mit ihrem Team bei zahlreichen Haustür-Gesprächen die prekäre Lage am Wohnungsmarkt in der Landeshauptstadt für sich nutzen möchte. „Schimmel und undichte Fenster sind ein großes Thema.“