Zehn Tage freiwillig am Osttiroler Bergbauernhof

Richard Bachmann hat bereits Erfahrung mit Freiwilligen. Schon vor zehn Jahren war die erste hier, seitdem kommen regelmäßig Volontäre und helfen mit. „Wir sind ein Bergbauernhof mit 20 Tieren und knapp zehn Hektar Grünland. Vor allem bei der Heuarbeit gibt es im Sommer viel zu tun. Die Freiwilligen sind sehr wichtig für uns“, schildert er seine Erfahrungen. Seine Partnerin Marion Hassler ergänzt: „Es ist zwar eine Herausforderung, wenn man jemanden Fremdes aufnimmt, aber zugleich eine Bereicherung. Man erhält neue Sichtweisen und umgekehrt möchte man, dass die Freiwilligen etwas lernen.“