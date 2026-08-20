Barcelona verpflichtet Portugal-Star engültig fix

Der FC Barcelona hat Außenverteidiger Joao Cancelo nach zwei Leihgeschäften fix verpflichtet. Der 32-jährige Portugiese wurde von den Katalanen bis 2029 unter Vertrag genommen, wie der Club am Donnerstag mitteilte.
Cancelo spielte in der Saison 2023/24 als Leihspieler von Manchester City und im vergangenen Frühjahr für Barcelona. Seinen eigentlich noch ein Jahr laufenden Vertrag beim saudischen Club Al-Hilal löste er laut Berichten auf, um nun ablösefrei zu unterschreiben.
Erst am Vortag kam es zu einer unangenehmen Situation für den Portugiesen, als der 32-Jährige bei der alljährigen Spielerpräsentation des FC Barcelona „vorgestellt“ werden sollte. Fehlende bürokratische Formalitäten sorgten für eine Verzögerung beim Abschluss des Transfers. Cancelo, der schon im Spielertunnel wartete, musste sich wieder umziehen – etwas, das für viel Unmut beim Verteidiger sorgte.
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