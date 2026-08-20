Barcelona verpflichtet Portugal-Star engültig fix

Erst am Vortag kam es zu einer unangenehmen Situation für den Portugiesen, als der 32-Jährige bei der alljährigen Spielerpräsentation des FC Barcelona „vorgestellt“ werden sollte. Fehlende bürokratische Formalitäten sorgten für eine Verzögerung beim Abschluss des Transfers. Cancelo, der schon im Spielertunnel wartete, musste sich wieder umziehen – etwas, das für viel Unmut beim Verteidiger sorgte.