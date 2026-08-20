Sekundenschlaf! Lkw-Lenker kippte über Böschung

Kurioser Unfall in der Nacht auf Donnerstag in Söll (Bezirk Kufstein)! Ein Lkw-Lenker (51) schlief am Steuer ein und fuhr in einer Kurve gerade aus. Sein Gefährt durchbrach eine Leitschiene und stürzte eine Böschung hinab.
Der 51-jährige Serbe war mit seinem Lkw auf der Loferer Bundesstraße in Richtung St. Johann unterwegs. Gegen 2.30 Uhr geriet er eigenen Angaben zufolge mit seinem Lkw in einer Kurve über den Fahrbahnrand hinaus.
Der Grund soll ein Sekundenschlaf gewesen sein. Dabei durchbrach er eine Leitschiene und stürzte einige Meter über eine Böschung. Dort kippte das Fahrzeug um. Er blieb bei dem Vorfall zum Glück unverletzt. Am Lkw entstand erheblicher Sachschaden.
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