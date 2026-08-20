Nach Mure: Bakterien-Alarm in der Ötztaler Ache

Hintergrund ist die seit Ende Juli notwendige provisorische Abwassereinleitung in die Ache. Eine Mure hatte rund 100.000 Kubikmeter Schlamm und Geröll auf die Kläranlage in Sölden geschoben. Täglich müssen derzeit rund 4000 bis 6000 Kubikmeter Abwasser eingeleitet werden. Aufgrund der hohen Wasserführung wird dieses stark verdünnt.