Neuer Rekord! So hoch war das Preisgeld noch nie

Die Tennisstars dürfen sich bei den US Open über ein Rekordpreisgeld freuen. Die Gewinnerin und der Gewinner des letzten Grand-Slam-Turniers des Jahres bekommen für den Sieg jeweils 5,5 Millionen Dollar (rund 4,7 Mio. Euro) .
Insgesamt werden 108 Millionen Dollar ausgeschüttet. Das entspricht einem Anstieg des Preisgelds von 20 Prozent gegenüber dem Vorjahr.
140.000 Dollar für Qualifikation
2025 hatten die Gewinnerin Aryna Sabalenka aus Belarus und der Gewinner Carlos Alcaraz aus Spanien jeweils 5 Millionen Dollar für ihre Siege erhalten. Allein für die Qualifikation für das Hauptfeld des Einzelwettbewerbs gibt es nun 140.000 Dollar – ebenfalls eine Bestmarke.
ÖTV-Frauentrio startet
Das betrifft unter anderem das ÖTV-Frauentrio Lilli Tagger, Anastasia Potapova und Sinja Kraus. Ein Viertelfinalist erhält 780.000, ein Halbfinalist 1,45 Millionen und der Zweitplatzierte 2,8 Millionen Dollar. Die US Open beginnen am 30. August in New York.
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