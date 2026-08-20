Neuer Rekord! So hoch war das Preisgeld noch nie

140.000 Dollar für Qualifikation

2025 hatten die Gewinnerin Aryna Sabalenka aus Belarus und der Gewinner Carlos Alcaraz aus Spanien jeweils 5 Millionen Dollar für ihre Siege erhalten. Allein für die Qualifikation für das Hauptfeld des Einzelwettbewerbs gibt es nun 140.000 Dollar – ebenfalls eine Bestmarke.