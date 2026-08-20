Jetzt wird’s draußen nass und ungemütlich

Couch, Decke und vielleicht noch etwas zum Knabbern: Der Donnerstagabend schreit in weiten Teilen Österreichs geradezu danach, es sich daheim gemütlich zu machen. Draußen übernehmen nämlich Regen und teils kräftige Gewitter und die können uns noch bis weit in die Nacht auf Freitag begleiten.
Denn bereits am frühen Abend sind in vielen Landesteilen Regenschauer und Gewitter unterwegs. Dabei kann es stellenweise ordentlich schütten, auch Hagel und kräftige bis stürmische Böen sind möglich. Die Gewitter ziehen dabei grundsätzlich von Westen Richtung Osten. Ganz im Südosten kann es noch etwas länger trocken bleiben.
Auch nachts noch Blitz und Donner
Mit dem Schlafengehen ist das Wetter allerdings noch nicht fertig: In der Nacht auf Freitag erreichen die Schauer und teils kräftigen Gewitter schließlich auch den Südosten. Bis in die zweite Nachthälfte bleibt es damit in weiten Teilen Österreichs wechselhaft. Abseits des Südostens nimmt die Unwettergefahr im Laufe der Nacht langsam ab.
Erst Richtung Freitagmorgen beruhigt sich die Lage vorübergehend in den meisten Regionen. Allzu lange hält die Pause aber nicht: Schon am Freitag stehen wieder Schauer und Gewitter auf dem Programm, die sich im Tagesverlauf erneut über Österreich ausbreiten.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.