Jetzt wird’s draußen nass und ungemütlich

Auch nachts noch Blitz und Donner

Mit dem Schlafengehen ist das Wetter allerdings noch nicht fertig: In der Nacht auf Freitag erreichen die Schauer und teils kräftigen Gewitter schließlich auch den Südosten. Bis in die zweite Nachthälfte bleibt es damit in weiten Teilen Österreichs wechselhaft. Abseits des Südostens nimmt die Unwettergefahr im Laufe der Nacht langsam ab.