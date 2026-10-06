Drogen-Streit in Wiener Hotel: Sohn schlägt Mutter

Ein heftiger Familienstreit hat am Montagabend die Wiener Polizei auf den Plan gerufen. In einem Hotel in Wien-Fünfhaus war eine Auseinandersetzung zwischen einer 54-jährigen Mutter und ihrem 38-jährigen Sohn eskaliert.
Auslöser soll der regelmäßige Drogenkonsum ihres Sohnes gewesen sein. Die Mutter konfrontierte ihn damit – daraufhin soll der 38-Jährige die Frau geschlagen haben. Verletzt wurde die 54-Jährige bei dem Vorfall laut Polizei nicht. Eine Verständigung des Rettungsdienstes lehnte sie ab.
Als die Beamten des Stadtpolizeikommandos Fünfhaus eintrafen, zeigte sich der 38-Jährige weiterhin äußerst aggressiv. Trotz mehrfacher Abmahnungen beruhigte sich der Mann nicht und wurde schließlich nach dem Verwaltungsstrafgesetz festgenommen.
Gegenüber den Polizisten gab der Österreicher an, zuvor reichlich Alkohol und verschiedene Suchtmittel konsumiert zu haben.
Die Wiener Polizei ist Ansprechpartner für Personen, die Gewalt wahrnehmen oder selbst Opfer von Gewalt sind. Der Polizei-Notruf ist unter der Nummer 133 jederzeit erreichbar. Die Kriminalprävention des Landeskriminalamts Wien bietet darüber hinaus persönliche Beratungen unter der Hotline 0800 216346 an
Weitere Ansprechpartner:
Die Polizei sprach gegen den Verdächtigen zudem ein Betretungs- und Annäherungsverbot sowie ein vorläufiges Waffenverbot aus. Wegen des Verdachts der versuchten Körperverletzung laufen weitere Ermittlungen.
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