Drogen-Streit in Wiener Hotel: Sohn schlägt Mutter

Auslöser soll der regelmäßige Drogenkonsum ihres Sohnes gewesen sein. Die Mutter konfrontierte ihn damit – daraufhin soll der 38-Jährige die Frau geschlagen haben. Verletzt wurde die 54-Jährige bei dem Vorfall laut Polizei nicht. Eine Verständigung des Rettungsdienstes lehnte sie ab.