Banker und Manager Boris Marte gestorben

Andreas Treichl, langjähriger CEO der Erste Group und Nachfolger Martes als Vorstandsvorsitzender der Erste Stiftung, erinnert sich auf der Homepage der Stiftung in persönlichen Worten an die von Anne Applebaum am 13. Mai gehaltene letzte „Rede an Europa“, eine von Marte erfundene Serie öffentlicher Vorträge am Judenplatz, und seinen kurzen damaligen Auftritt: „Er wusste, dass er seinen Tumor zwar bekämpfen, aber nicht besiegen kann.“