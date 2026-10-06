Königstransfer Alaba: „Ich kann es kaum erwarten!“

Schwarzer Smoking, weißes Leiberl, schwarze Hose, schwarze Schuhe – bei seinem Auftritt am Dienstag machte David Alaba gleich eine gute Figur. In den Katakomben des Stadions sprach er erstmals zu den Medien und den Fans seines neuen Klubs: „Vielen Dank an alle für diese tolle Möglichkeit und diesen herzlichen Empfang! Ich habe mich sofort wie zu Hause gefühlt. Ich kann es kaum erwarten, loszulegen.“