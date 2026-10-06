„Im Herzen werde ich für immer Trainer sein“

Nach mehr als zwei Jahrzehnten ist Chris Calaycay nicht mehr Football-Headcoach der Vienna Vikings. Der 50-Jährige, in dessen Ära neben den Triumphen in der ELF 2022 und AFLE 2026 auch fünf Eurobowl- und acht Austrian-Bowl-Titel fallen, übernimmt zukünftig die Funktion des Sportdirektors. In seinen Nachfolger hat er vollstes Vertrauen.