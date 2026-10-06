„Im Herzen werde ich für immer Trainer sein“

Nach mehr als zwei Jahrzehnten ist Chris Calaycay nicht mehr Football-Headcoach der Vienna Vikings. Der 50-Jährige, in dessen Ära neben den Triumphen in der ELF 2022 und AFLE 2026 auch fünf Eurobowl- und acht Austrian-Bowl-Titel fallen, übernimmt zukünftig die Funktion des Sportdirektors. In seinen Nachfolger hat er vollstes Vertrauen.
Als Chris Calaycay das Amt des Cheftrainers bei den Footballern der Vienna Vikings übernahm, kostete ein Liter Treibstoff in Österreich rund einen Euro, die E-Card war neu, Hermann Maier und Benjamin Reich holten bei der Ski-WM in Bormio Gold für Österreich. Das war 2005.
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