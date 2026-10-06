Der „Musterschüler“ hat sogar Eishockey studiert

Solche Geschichten schreibt nur der Sport! Da unterschreibt Eishockey-Tormann Henri Kiviaho einen Vertrag für einen Monat in Graz – und ausgerechnet heute (20.20 Uhr, Graz-Liebenau) spielen die 99ers gegen dessen finnischen Jugendklub SaiPa. Was den 32-Jährigen bewegt und warum die Murstadt nicht nur ein Intermezzo sein muss...
Dieser Mann hat sogar Eishockey studiert! Als Henri Kiviaho auf der Savonia Universität sein Abschlussthema in seinem Wirtschaftsstudium wählen musste, schrieb er über den „Schlüssel zum Erfolg in einer Eishockey-Mannschaft“. Wenn also einer weiß, wie es geht, dann er!
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